Seydişehir'de “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” işareti

KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında "Önce Yaya" zemin işaretlemesi çalışmalarına başladı.



Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan okul önlerinde başlanılan uygulama ayrıca okul bölgelerine yakın yaya geçitlerini de kapsayacak.



İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ilan edilen "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında, Seydişehir Belediyesi tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe genelinde bulunan merkez ve kırsal mahallelerde okul önlerinde "Önce Yaya" işaretlemeleri yapıldı.



Başkan Tutal, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik nedeniyle oluşturulan komisyon kararı ile çalışmanın başlatıldığını vatandaşlar ve sürücülere duyurulması bu konuda davranış kazandırılması gerektiğini kaydetti.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal ayrıca, "Seydişehir Belediyesi olarak özellikle okullar başta olmak üzere ilçemizde yaya geçidi bulunan alanlara önce yaya diyerek, sürücülerin dikkatli geçmesi ve bu alanlardaki yayalar yolda karşıdan karşıya geçerken sorun yaşamasın diye hazırladığımız kalıp tabelamızla yollara gerekli işaretleme ve uyarının olduğu boyamalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.