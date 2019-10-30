Seydişehir'deki okula şehit İsmail Cesur'un ismi verildi
KONYA (AA) – Lice ilçesi kırsalında geçen sene PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen uzman çavuş İsmail Cesur'un (28) ismi doğduğu köyün okuluna verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar yaptığı açıklamada, vatan için canını veren şehitlere büyük bir minnet borçlu olduklarını belirtti.
Şehit Cesur'un doğup büyüdüğü Dikilitaş ilk ve ortaokulun adının değiştirilmesi için ilgili bakanlığa başvuruda bulunduklarını belirten Kibar, "Bakanlık onayıyla okullarımıza Şehit İsmail Cesur ismini verdik. Şu an ilçemizdeki 6 okulumuzda şehitlerimizin isimleri yer alıyor. Burada rahat bir ortamda bulunuyorsak, bu şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onları her zaman anıp okullarımızda yaşatacağız." dedi.
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