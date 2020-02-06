Seydişehir'den kutsal topraklara yolculuk
KONYA(AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinden umre için kutsal topraklara gidecek bu yılın ilk kafilesi dualarla uğurlandı.
Seydişehir'den bu yıl umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 80 kişilik ilk kafile için İlçe Müftülüğünce Seyyid Harun Camisi'nde tören düzenlendi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek, yaptığı konuşmada, "Rabb'imizin evine gidiyorsunuz. Gidemeyen Müslüman kardeşlerimiz için de dua edeceğiz. Rabb'im hayırlı gidip gelmeyi nasip eder." dedi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, ilahilerini okunduğu programın ardından umreye gidecekler dualarla uğurlandı.
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