Seydişehir’e “Yaşlı Hizmet Merkezi” yapılıyor

Huzurevi gibi kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüzlü bakım vb. koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerinin de yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Başkanı Tutal, “Gündüzlü bakım ve evde bakıma destek hizmetleri yaşlılarımızın ve yakınlarının da öncelikli tercihi olup ekonomik hizmet modeli olması dolayısıyla da öncelik arz etmektedir. Sosyal ve kültürel yapımıza da uygun olan evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi amacıyla, 2016 yılında başarıyla uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) projesine istinaden bir çalışma başlattık” dedi.

Seydişehir ve çevre ilçelerde ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, için görüşmeler yaptığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bitme aşamasında olan devlet hastanesi binası karşısında bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan, Alaylar 1 Mahallesi’ndeki 50 bin metrekarelik arsamıza belediyemiz öncülüğünde ve hayırsever işbirliği ile bakanlığın uygun gördüğü proje ile ’Yaşlı Hizmet Merkezi’ inşaat çalışmalarımıza başlayarak temelini atacağız. Ayrıca binanın inşaat yapım aşaması tamamlandıktan sonra bakanlığa tapu devir işlemi yapıldıktan sonra işletmesini belediyemiz ve bakanlığımızla yapılacak protokol çerçevesinde yürüteceğiz” şeklinde konuştu.