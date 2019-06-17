Seydişehirli dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı
KONYA (AA) – Ereğli Dağcılık Kulübünün (ERDAK) organizasyonu "9. Aydos Zirve Şenliği ve Tırmanışı" kapsamında, 3 bin 444 metre yüksekliğindeki Aydos Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 55 dağcı, Halkapınar'ın Çakıllar Mahallesi Kırakpınar mevkisine bir gün öncesinden gelerek çadırlarda kamp kurdu.
Gece 3 bin 444 metre rakımlı Aydos zirvesine tırmanmak için yola çıkan 55 dağcı, 6 saatlik tırmanışla zirveye ulaştı.
Zirve tırmanışına Seydişehir'den katılan Ömer Pekşenarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Seydişehirden 5 kişi ile grup halinde geldik. Bu tırmanışımızı tüm babalara ve şehitlerimize adıyoruz. ERDAK 9. Aydos Zirve Şenliği'ni yeni dostluklar, güzel hatıralar ve muhteşem dağ manzarası eşliğinde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin başarılı şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
-
Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de
-
Seydişehirli dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı
-
Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı
-
Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi
-
Sivas'ta yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı
-
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]