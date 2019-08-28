Seyidoğlu Gıda, kadın çalışanlarına şiddete karşı savunma eğitimi veriyor
İSTANBUL(AA) – Kadına yönelik artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Seyidoğlu Gıda, tüm kadın çalışanlarına kendini savunma eğitimi vermeye başladı.
Kickbox dalında dünya ve Avrupa 3'üncülüğü dereceleri almış, 3 kez Türkiye Şampiyonu olmuş ünlü sporcu Hakan Demiray tarafından verilen eğitimlerde kadın çalışanlar, hem teorik hem de uygulamalı olarak yakın savunma tekniklerini öğrendi. Aynı zamanda erkek çalışanlara da öfke kontrolü eğitimi verildi.
Son dönemlerde artan kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına karşı, sosyal medya üzerinden kadınlara dönük ücretsiz savunma dersleri vereceğini duyuran Türkiye Kickbox şampiyonu Hakan Demiray, Seyidoğlu Gıda’nın 200’den fazla kadın çalışanına ilk eğitimini verdi. "1 Hareket 1 Hayat Kurtarır" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlar, erkek şiddetine karşı hayat kurtarıcı yakın savunma tekniklerini uzmanından öğrendi.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demiray, kadınların basit teknikleri öğrrenerek erkek şiddetine karşı kendini savunabileceğini belirterek, “Yaşadığımız şiddet olayları hepimiz gibi benim için de tahammül edilemez oldu. Sosyal medya üzerinden başlattığım kadınlara dönük ücretsiz savunma eğitimi vereceğim çağrısına karşı büyük bir destek gördüm. Bugün ilk eğitimi Seyidoğlu gıda firmasında çalışmamızı gerçekleştirdik. Amacımız, kadınlara ani gelişen riskli durumlarda kendini koruyabilecek teknik bilgileri anlatmak, kendini savunmayı öğretmek” dedi.
Emine Bulut cinayetinin Türk halkını derin bir travmaya soktuğunu ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu şunları kaydetti:
“Türkiye’nin her köşesinden gelen kadına şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinden dolayı çok üzüntülüyüz. Kadın çalışanlarımızın kendini savunması ve böyle bir şiddete maruz kaldığında hayatta kalabilmesi için gereken yöntemleri öğrenmelerini arzuladık. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Fabrikamızda çalışan erkek personele de öfke kontrolü ve nezaket dersleri vermeye başladık.”
Seyidoğlu Gıda çalışanlarından Aylin Ergül de basit gibi görünen fakat zor zamanlarda hayat kurtaran hareketleri öğrendikleri için memnun olduklarını söyledi. Ergül, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade ederek, "Ölmek istemiyoruz. Kadınlar olarak şiddet ihtimaline karşı kendimizi savunmak zorundayız. Kendini savunmayı bilen çocuklar yetiştirmek zorundayız. Hakan Demiray hocamıza özverisinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün öğrendiğimiz hareketler bize özgüven aşıladı. Türk kadını güçlü olmalıdır." diye konuştu.
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