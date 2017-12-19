Seyir teraslı caminin muhteşem İstanbul manzarası havadan görüntülendi

Beykoz Karlıtepe Merkez Camii’nin 52 metre yüksekliğindeki minaresinde bulunan seyir terası görenlerin dikkatini çekerken manzarasıyla da kendine hayran bırakıyor. Caminin 1,5 yıl önce hizmete açılan terasının bir yanda yemyeşil ormanları bir yanda masmavi denizi birleştiren muhteşem görüntüsü ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasını tepeden gören seyir teraslı minarenin hayran bırakan manzarası gözler önüne serildi.

İstanbul manzarası eşliğinde kitap okuyorlar

Kartpostallık görüntüler oluşturan seyir terasını birçok vatandaş ailesiyle birlikte ücretsiz olarak ziyaret ediyor. Ayrıca terasa çıkarken vatandaşların kullanabilmesi için minarenin içinde bir de asansör bulunuyor. Beykoz Karlıtepe Merkez Camii Vakfı önderliğinde yapılan seyir terasının alt katında bulunan kütüphane ise muhteşem İstanbul manzarasıyla okurları buluşturdu. Camide yer alan kütüphaneye gelen vatandaşlar metrelerce yüksekteki kütüphanede kentin eşsiz manzarası eşliğinde kitaplarını okuma fırsatı yakalıyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç – Hasibe Karadağ

