Seyyar satıcının Türk bayrağı hassasiyeti
ANKARA (AA) – Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir seyyar satıcı, çöp konteynerinde bulduğu büyük Türk bayrağını aracına aldı.
Örencik Mahallesi'nde ikamet eden seyyar satıcı Faruk Karan, bir sitenin alt yolundaki çöp konteynerinde yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı buldu.
Hassasiyetinden ötürü bayrağı aracına yerleştiren Karan, Türk bayrağını çöp konteynerinde görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Karan, çektiği fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak durama tepki gösterdi.
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