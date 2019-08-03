Sıcaktan bunalan işçiler havuz inşaatında serinliyor
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde bir inşaatta çalışan işçiler, şantiye içerisinde bulunan yüzme havuzunda serinliyor.
Zara çevre yolu üzerinde yapımı devam eden inşaatta çalışan 60 inşaat işçisi, sıcaklıkların 30 derecede olduğu ilçede serinleyebilmek amacıyla şantiye içerisinde inşaat halindeki yüzme havuzunda suya giriyorlar.
Yüzme havuzuna su dolduran işçiler, her gün gün ortasında suya girerek serinlemeye çalışıyor. Su güreşi, su savaşı yaparak ilginç görüntüler oluşturan işçiler yarım saat suda kalarak sıcaklıkların etkisinden kurtulmaya çalışıyor.
Kalıp ustası Bekir Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 60 işçi burada çalışıyoruz. Öğlen saatlerinde çok sıcak olduğu için arkadaşlarla beraber serinlemek için havuza giriyoruz." dedi.
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