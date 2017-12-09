Şiddetli lodos uçuşları etkiledi

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos Atatürk Havalimanı’nda uçuş trafiğini yoğunlaştırdı. Atatürk Havalimanı’nda lodostan kaynaklanan olumsuzluk nedeniyle alçalmak için bekleyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kalkmak isteyen uçaklar ise pist başında kalkış için sıra bekledi. Bu nedenle havada tur attığı için yakıt kritiğine giren uçaklar çevre illerin havalimanlarına yönlendirildi.

“Yakıtım bitiyor” diyerek acil iniş istedi

Akşam saatlerinde lodosun etkisini artırdığı saatlerde Hong-Kong’dan İstanbul’a gelen bir kargo uçağı Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalmak istedi. Hava trafiğinin yoğun olması nedeniyle kargo uçağı havada tur attı. Tur attığı sırada yakıt kritiğine giren kargo uçağının pilotu kuleyle irtibat kurarak “Yakıtım bitiyor” diyerek acil iniş istedi. Kargo uçağının inişi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ambulans ve itfaiye ekipleri pistte hazır bekletildi. Acil iniş isteyen kargo uçağı saat 21.30’da Atatürk Havalimanına inişi sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Tuncer Cengiz

