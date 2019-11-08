Siemens Türkiye'ye Altın Örümcek’ten dijital iletişim ödülü

İSTANBUL (AA) – Siemens Türkiye'nin Akıllı Termostat ürünü için yürüttüğü dijital iletişim kampanyası, Türkiye'nin en iyi internet ve dijital uygulamalarının belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri'nde "Dijital Pazarlama-Entegre Kampanya" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17'nci kez düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucu belirlenen projeler, ödüllerini Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törende aldı. Bu yıl ilk kez "Dijital Pazarlama" kategorisinin dahil edildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde "Dijital Pazarlama-Entegre Kampanya" kategorisinin kazananı Siemens Türkiye oldu.

Akıllı Termostat ürünü için Kollektif Dijital Reklam Ajansı ile çalışan Siemens Türkiye, dijital kampanyasını #SiziDüşünür sloganıyla yürüttü. Dijital anneler, iş insanları ve IoT ile ilgilenen teknoloji uzmanlarının hedeflendiği kampanyada lokasyon bazlı dijital iletişim çalışması yapıldı.

Siemens Türkiye’nin entegre iletişim kampanyası Yandex Navigasyon uygulaması billboard reklamları, sosyal medya mecralarında imaj reklamları ve mobil kullanıcının bulunduğu bölgedeki hava durumuna göre değişen kreatif reklamlar aracılığıyla yürütüldü.

Siemens Akıllı Termostat, doğalgaz kullanıcılarının tasarruf sağlamasını kolaylaştırıyor. Üzerindeki sensörler sayesinde ortamdaki enerji tüketimini kullanıcı alışkanlıklarına göre ayarlayan Akıllı Termostat, mobil uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor ve yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlıyor.

