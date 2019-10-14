Sıfır Atık Projesine öğrencilerden destek
ANKARA (AA) – Kızılcahamam'da eğitim gören bir grup öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un pilot bölge belirlediği Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesine destek amacıyla etkinlik düzenledi.
Öğrenciler, vatandaşlara ve arkadaşlarına örnek olmak amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Topladıkları çöpleri Kızılcahamam'ın çeşitli yerlerinde bulunan sıfır atık kumbaralarına atan öğrenciler, bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe ve ülke açısından büyük önem taşıyan projeye özellikle gençlerin gösterdiği hassasiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.
Acar, tüm ilçe halkının pilot bölge oldukları bu projeye sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.
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