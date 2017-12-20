Siirt’te bulunan tünellerde inceleme sürüyor

Siirt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün dağılan örgüt tabanına moral vermek adına eylem planladığı bilgisi aldığını ve örgüt mensuplarının ifadelerinde, örgütün tünel kazmak suretiyle yeni eylemler hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldığını açıklamış ve merkez Conkbayır ile Dumlupınar mahallelerinde yapılan aramalarda tüneller bulunduğunu duyurmuştu.

Tünellerle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemelerini sürdürdüğü tünelleri, teröristlerin evlerin boş olmasından faydalanarak, kazdıkları ortaya çıktı. Dumlupınar Mahallesi’ndeki tünelin yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve boş bir evin mutfağında kazıldığı, Conkbayır Mahallesi’ndeki tünelin ise 1 metre uzunluğunda ve boş bir evin avlusunda kazıldığı öğrenildi. Tünellerin çıkış noktalarının olmadığı da belirlendi.

Mehmet Niyazi Deniz