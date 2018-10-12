Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme
KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönümlük arazi üzerine kurulan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.
Can, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, burasının Türkiye'de kanunla kurulan bir organize sanayi bölgesi olduğunu dile getirdi.
Silah İhtisas OSB'nin Türkiye'de tek olma özelliği taşıdığına dikkati çeken Can, şöyle konuştu:
"Altyapı konusunda müteahhitle ilgili bir sıkıntı olmuştu ancak sıkıntılar bitti ve yatırımcı kabul etmeye başlandı. Kırıkkale, Türkiye savunma sektörünün bel kemiği. Dolayısıyla burada özel teşebbüsün de devreye girmesi önem arz ediyor. Burada yatırım yapacak özel sektör, kamunun eksikliklerini tedarik edecek. Bu manada avantajlı bir yer. Ankara'ya olan mesafesi ve 45 ilin geçiş güzergahında olması nedeniyle de önemli bir alan. Ciddi yatırımcıları buraya bekliyoruz. Zaman itibarıyla da yerli ve milli savunma sektörüne ne kadar ihtiyaç duyulduğuna da şahit oluyoruz. Kırıkkale ve ülkemize hayırlı olsun. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, MKEK ve özel sektör işbirliği ile güzel bir yatırım yapıldı. Türkiye'de üretilemeyen stratejik ürünlerin ve ihtiyaçların buradan karşılanacak olması hem Kırıkkale, hem de ülkemiz için çok önemli. Şu andaki ekonomik sabotajlara ve manipülasyonlara rağmen özel sektörün buraya yatırım yapması da takdire şayandır."
İl Başkanı Nuh Dağdelen de Silah İhtisas OSB'nin, Kırıkkale'nin geleceği için en önemli projelerden biri olduğunu ifade etti.
Bu bölgenin istihdama da katkı sunacağına dikkati çeken Dağdelen, şunları kaydetti:
"Kırıkkale, Türkiye'nin tam orta noktasında bir yer. Lojistik olarak da önemli bir nokta. MKEK'in tekrar ayaklanmış olması, hemen yanında bu organize sanayinin güçlenmesine vesile oldu. İnşallah Kırıkkale'nin önü açık, karamsar olacak bir şey yok. İnşallah Kırıkkale tekrar 1980'li yıllarda olduğu gibi nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olacaktır."
-
Büyükelçiler Kapadokya'da buluştu
-
Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
-
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
-
Kamyon ve kamyonet yüklü tır üst geçide çarptı
-
Başkentin satranç müzesi 3 yaşında
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.