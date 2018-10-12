Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme

KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönümlük arazi üzerine kurulan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

Can, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, burasının Türkiye'de kanunla kurulan bir organize sanayi bölgesi olduğunu dile getirdi.

Silah İhtisas OSB'nin Türkiye'de tek olma özelliği taşıdığına dikkati çeken Can, şöyle konuştu:

"Altyapı konusunda müteahhitle ilgili bir sıkıntı olmuştu ancak sıkıntılar bitti ve yatırımcı kabul etmeye başlandı. Kırıkkale, Türkiye savunma sektörünün bel kemiği. Dolayısıyla burada özel teşebbüsün de devreye girmesi önem arz ediyor. Burada yatırım yapacak özel sektör, kamunun eksikliklerini tedarik edecek. Bu manada avantajlı bir yer. Ankara'ya olan mesafesi ve 45 ilin geçiş güzergahında olması nedeniyle de önemli bir alan. Ciddi yatırımcıları buraya bekliyoruz. Zaman itibarıyla da yerli ve milli savunma sektörüne ne kadar ihtiyaç duyulduğuna da şahit oluyoruz. Kırıkkale ve ülkemize hayırlı olsun. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, MKEK ve özel sektör işbirliği ile güzel bir yatırım yapıldı. Türkiye'de üretilemeyen stratejik ürünlerin ve ihtiyaçların buradan karşılanacak olması hem Kırıkkale, hem de ülkemiz için çok önemli. Şu andaki ekonomik sabotajlara ve manipülasyonlara rağmen özel sektörün buraya yatırım yapması da takdire şayandır."

İl Başkanı Nuh Dağdelen de Silah İhtisas OSB'nin, Kırıkkale'nin geleceği için en önemli projelerden biri olduğunu ifade etti.

Bu bölgenin istihdama da katkı sunacağına dikkati çeken Dağdelen, şunları kaydetti:

"Kırıkkale, Türkiye'nin tam orta noktasında bir yer. Lojistik olarak da önemli bir nokta. MKEK'in tekrar ayaklanmış olması, hemen yanında bu organize sanayinin güçlenmesine vesile oldu. İnşallah Kırıkkale'nin önü açık, karamsar olacak bir şey yok. İnşallah Kırıkkale tekrar 1980'li yıllarda olduğu gibi nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olacaktır."