Silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

AKSARAY (AA) – Aksaray'da, silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Taşpazar Mahallesi 818. Sokakta Erdem K. (38) ile telefoncu Nihat Ö. (45) ve Ali E. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdem K, eşinin çantasından aldığı pompalı tüfekle Nihat Ö. ve Ali E'ye ateş etti. Yaralanan iki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Erdem K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavga, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta yaşanan tartışma, Erdem K'nin eşinin çantasından aldığı pompalı tüfekle ateş açması ve bir kişinin yaralanması görülüyor. Kavga nedeniyle yaşanan kargaşa ve Erdem K'nin daha sonra başka birisiyle tartışması da görüntülerde yer alıyor.