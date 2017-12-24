Şile’de batan ‘Bilal Bal’ isimli gemide son doğum günü

Bilal Bal isimli 1974 yapımı gemi, 1 Kasım’da Şile’de 7 mil açıkta batmıştı. Gemlik’ten aldığı 3 bin 100 ton çelik tozunu Ereğli’ye götürürken batan geminin 9 mürettebatı hayatını kaybetmişti. Batan geminin kaptanı olmadan yola çıktığı öğrenilmişti. Batma nedeni hala bilinmeyen geminin teknik sorumlusu olan başçarkçısının da olmadığı ortaya çıktı.

Batan gemide son doğum günü

9 mürettebata mezar olan kaptansız gemide kutlanan son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Gemi mürettebatının, 27 yaşına giren makine yağcısı Engin Selçuk ile 21 yaşına giren güverteci Mahir Sanayır için 26 Ekim’de yaptığı doğum günü kutlamasına ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde mürettebatın pasta kestiği ve eğlendiği görülüyor.