Şimşirgil: ‘Tarihimiz kadar destanlarımızı da kaybettik’
İlçedeki kültürel dönüşümü tiyatro salonlarından kahvehane ve okullara taşıyan Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i lise öğrencileri ile buluşturuyor. Öğrencilerin kendi tarihlerini yakından tanımaları ve gizli kalmış gerçekleri öğrenmeleri hedefleniyor. Şimşirgil, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ‘Köklere Tutunmak’ programında liseliler ile bir araya geldi. Dünya hayatının çok kısa olduğunu bu süre zarfında çabuk yetişmek ve çabuk iş sahibi olmak gerektiğini hatırlatan Ahmet Şimşirgil, “Bunun şüphesiz ki içini doldurmak ise millî eğitimimize düşecektir. Biz tarihimiz kadar destanlarımızı da kaybettik. Şayet destanlarımızı kaybetmesek belki dünya idarecileri yetiştirmeye devam edecektik. Bilinen en eski destanlarımızdan olan Oğuz Kağan doğduğu zaman anasını üç gün emdi. Dördüncü gün et istedi. Kırk gün olunca yürüdü. Üç yaşına gelince düşmanlarına karşı gazâya çıktı. İleride 24 Oğuz boyunun atası olacaktı. tarihlerimizde Zülkarneyn aleyhisselam olduğuna dair vurgu da yapılan Oğuz’un bu destanında çabuk büyüme ve yetişme teması vardır. Evet bu bir destandır. Fakat gerçek tarihimiz bu destanın içerisinde gizli değil midir? Bakınız dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş bulunan Osmanlılar, oğullarını 11-12 yaşında Amasya, Manisa, Konya, Kastamonu ve Trabzon gibi mühim merkezlere vali olarak atıyorlardı. Bugün iki yüz fabrikası olan bir adam bir fabrikanın idaresini 12 yaşındaki oğluna verir mi acaba?” diye konuştu.
Musa Öztürk
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Şimşirgil: ‘Tarihimiz kadar destanlarımızı da kaybettik’
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