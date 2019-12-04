Sincanlı dolmuşçulardan Ankarakart itirazı
ANKARA (AA) – Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, dolmuşlarda da Ankarakart aracılığıyla elektronik ücret toplamaya geçilmesi görüşüne itiraz etti.
Yalçın, Sincan'daki dolmuş durağında AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel halk otobüslerinde (ÖHO) başlayan validatör ile ödemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Dolmuşlarda da validatör uygulamasına geçmek istiyoruz." sözlerini, "Kent genelinde dolmuşçuluk sektörünü bitireceği" gerekçesiyle eleştirdi.
Validatörlerin uygulandığı EGO otobüslerinin zarar ettiğini savunan Yalçın, "EGO otobüsleri, Ankara'nın en yoğun güzergahlarında çalıştığı halde zarar ediyor. Mansur Başkanımız bundan bir hafta önce 'EGO'nun 2019 yılı zararı 630 milyon' diye açıklamada bulundu. Büyük otobüslerin zarar ettiği uygulama, bizim 14 kişilik minibüslerimizde nasıl olacak? Bunun imkanı yoktur. Minibüsçülük sektörünün ortadan kalkması demektir." diye konuştu.
– "Kartlı sisteme bir alternatif olması gerekiyor"
Minibüslerin fiziki alt yapı olarak yetersiz olduğunu vurgulayan Yalçın, ilçede 174 minibüs ile faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Yalçın, "Bizim minibüsler tek EGO otobüsleri ise üç kapılıdır. EGO otobüslerinde vatandaş önden biner, kartını okuttuktan sonra arkaya geçer oturur. Ama bizim minibüslerde yolcular tek kapıdan yani aynı anda iniş ve biniş yapmaktadır. Bu yüzden teknik açıdan da bunun imkanı yoktur. İkinci bir konu ise terminalde inen vatandaşın cebinde Ankarakart yok ise gece evine nasıl gidecek? Bu kartlı sisteme bir alternatif olması gerekiyor. Yani garibanın arabası dolmuşlardır." dedi.
– "Bu sistemin minibüslerde kullanılması imkansız"
Başkan Mansur Yavaş'tan konu ile ilgili yeni bir açıklama beklediklerini söyleyen Yalçın, şöyle devam etti:
"Şu anda belediye otobüsleri doğal gazla çalışıyor, bizden daha az yakıt harcıyor ve ayakta yolcu alıyor. Bizde ayakta yolcu almak yasak. Bugün Sincan'dan Ankara'ya gittiğimizde 80 lira yakıt, diğer giderleri de eklediğinizde toplam 100 lira giderimiz var. Ayrıca Ankarakart ile 65 yaş üstü ücretsiz binenler ve öğrenciler var. Yani bu sistemin kesinlikle minibüslerde kullanılması imkansız. Bizim bu araçlar, babamızdan yadigar. Mansur Başkanımızdan bizi rahatlatacak bir açıklama bekliyoruz."
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Sincanlı dolmuşçulardan Ankarakart itirazı
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