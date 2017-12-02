Şırnaklı öğrencilere 5 yıldızlı gezi

İçişleri Bakanlığının ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Şırnak’ın Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinden terör mağduru olan 184 öğrenci gezi için gittiği Antalya’da havalimanında görkemli bir törenle karşılandı. Şehit ve gazi yakınları ile 14 yaş altı olan öğrenciler havalimanında Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, öğretmenler ve Antalyalı öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrenciler, havalimanında kendileri için hazırlanan karşılama törenini görünce sevinçlerini gizleyemedi.