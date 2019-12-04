Şişecam Uluslararası Cam Konferansı
İSTANBUL (AA) – Şişecam Topluluğu, 33 yıldır düzenlediği Cam Sempozyumları'ndaki tecrübesiyle bu yıl Şişecam Uluslararası Cam Konferansı'nı İstanbul'da ilk kez hayata geçirdi.
Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Şişecam Cam Sempozyumu ile eş zamanlı olarak İstanbul'da düzenlenen uluslararası konferansın ana teması "Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Olasıyı Başarmak" oldu. 26 ülkeden 500’e yakın araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini bir araya getiren konferansta, camın geleceği ve yeni teknolojiler konuşuldu.
"Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik", "Dijitalleşme, Veri Analitiği ve Süreç Takibi", "Cam Sektöründe Gelişmekte Olan Trendler ve Teknolojiler", "Tasarım", "İnce Film Kaplama ve Geniş Alan Kaplama Teknolojileri" gibi konularda paralel oturumların gerçekleştirildiği konferansta, 10 tematik paralel oturum, 111 prezantasyon ve 12 poster sunuldu.
Konferans, CelSian, Glass Service, Schneider Electric/Eurotherm, AMETEK Land, RHI-Magnesita ve SEFPRO gibi sektör şirketlerinin düzenledikleri alt oturumların yanı sıra eğitimlere de ev sahipliği yaptı.
– "Şişecam, sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefliyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr Şener Oktik, cam sektöründe çalışma hızının artması için paydaşlar arasındaki iletişimin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Arkeolojik bulgular, cam endüstrisinin köklerinin, camın gizemi konusundaki bilgilerimizi birçok açıdan birlikte geliştirmek üzere bugün bir araya geldiğimiz Anadolu’ya dayandığını ortaya koyuyor. Cam, aslında ne katı ne de sıvı bir maddedir. Katı ve sıvı arasında aslında tam bir şekli olmayan camın akışkanlığı çok yavaş olabilir. Moleküller de uzun süreler boyunca daha istikrarlı, kristal benzeri bir formasyona yerleşmek üzere hareket ederler. Ne yazık ki moleküllerin yolculuğunda olduğu gibi cam sanayinin çalışma hızı da oldukça yavaş ilerliyor. Cam sektöründe çalışma hızının artması için tüm paydaşların iş birliğinin ve ortak paylaşımının artırılarak açık platformlarda daha fazla iletişim içinde olunması gerekiyor."
Oktik, dünyada cam ev eşyasında 3'üncü, cam ambalaj ve düz camda 5'inci büyük üretici konumunda olan Şişecam Topluluğu'nun bu yıl uluslararası bir kimlik kazandırdığı konferansın temelini oluşturan Cam Sempozyumu'nun ilk kez "bilgi paylaştıkça çoğalır" prensibi doğrultusunda 1985 yılında düzenlendiğini anımsattı.
Oktik, "Şişecam Cam Sempozyumları dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplamda 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu’nun yıllık toplantılarına da bugüne kadar 3 kez ev sahipliği yaptı. Şişecam, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası Cam Konferansı'nı 2 yılda bir düzenleyerek sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefliyor. Bu konferansların tüm paydaşların desteğiyle cam bilim ve teknolojisinin temellerinden cam üretiminin her aşamasına ve ikincil işlemlere kadar birçok konunun ele alındığı hem derinlik hem de kapsamı açısından sürekli güçlenen bir platform olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
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