Sivas İl Koordinasyon Kurulu toplandı
SİVAS (AA) – Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan'ın koordinesinde, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün çalışmalarıyla yılda dört defa yapılan toplantıların üçüncüsünde, koordinasyon gerektiren konular istişare edilerek, çözüm gerektiren hususlarda ilgili kurumların görüşü alındı.
Toplantıda konuşan Vali Ayhan, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle, sisteme giriş yapan 34 kurum ve kuruluşun bin 168 adet projesinin toplam bedelinin 16,4 milyar lira olduğunu belirtti. Bunun 7,9 milyar lirasının önceki yıllarda harcandığını aktaran Ayhan, "2019 yılı ödenek toplamı 3,3 milyar liradır. Ödenek gerçekleşmesi yüzde 28,7 düzeyindedir. Yatırım programındaki bin 170 yatırımdan 84’ünün inşaatı, uygulaması tamamlanırken, 322 adet yatırım inşaat uygulama aşamasında, 198 adet yatırım ihale aşamasında, 566 adet yatırım ise başlamayan, proje ve diğer yatırımlardır.” ifadelerini kullandı.
Valilik olarak hayata geçirdikleri ve şehrin dijital hafızası olma özelliği taşıyan Sivas Yatırım ve Proje İzleme Sistemi’nin (SİVİS) aktif olarak kullanıldığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:
“Bu proje tüm kamu kurum ve kuruluşlarının entegre olduğu sistem, yatırım ve projelerin anlık olarak takibine imkan vermektedir. Tüm sistemler gibi SİVİS’in de sürdürülebilir ve güvenilir bir kaynak olması kurumlarımızın bu konuda göstereceği hassasiyete bağlıdır. Kurumların belirlediği kullanıcılara yönelik gerekli eğitimler verilmiştir. Valiliğimizce hayata geçirilen SİVİS, birçok şehre örnek oldu.”
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