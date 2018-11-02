Sivas İşitme Engelliler Lisesi açıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ta yapımı tamamlanan ve 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın ismi verilen Özel Eğitim Meslek Lisesi açıldı.
Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya, Sivas’ta eğitim anlamında çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.
Okula 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı isminin verildiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:
"Buradaki tüm öğrencilerimiz milli ve manevi şuurla yetişecek. Ayrıca okulumuz özel eğitim okuludur ve işitme engelli kardeşlerimiz eğitim görecekler. Bir şehrin gelişmişlik seviyesini gösteren en büyük göstergelerin başında engelli vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesi ve hizmetlere ulaşılabilirliktir. Sivas bu manada sınıf atlamıştır. Çünkü sadece bu okul değil görme engelliler okulumuz ve spor salonumuzun inşaatı da devam etmektedir. Tüm bu yatırımlar maliyetle ölçülebilecek çalışmalar değildir."
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise, en büyük sermayenin beşeri sermaye olduğunu dile getirerek, "Beşeri sermayeyi değerli kılan şey de eğitimdir. 2002’den bugüne kadar özel eğitim alan öğrencilere özel eğitim meslek okullarında ve öze eğitim meslek liselerinde eğitim sunmaktayız. Bu kurumlardaki eğitimin kalitesini artırdık artırmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da, il genelinde 9 özel eğitim okulunda 210 öğretmenle 375 öğrenciye hizmet verildiğini aktararak, "Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur düsturuyla hem özel eğitim alanında hem de diğer eğitim alanlarında ciddi adımlar atmıştır. Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler Lisesi onlarca öğrencimize ışık olacaktır. Her bir öğrencimiz bizler için çok önemlidir." diye konuştu.
Şehit Halil Kantarcı’nın babası Ali Kantarcı, şunları kaydetti:
"Okula oğlunun isminin verilmesine çok memnum oldum, beni gururlandırdınız. Biz şehit aileleri olarak muhakkak ki yaralı birileriyiz. Böyle kutsal mekanlarda isimlerin yaşatılması bizleri gururlandırıyor. Bizleri hiçbir zaman için yalnız bırakmadınız. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize huzurlu yaşam diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."
Konuşmalardan sonra kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından protokol üyeleri, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.
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