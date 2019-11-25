Sivas protokolünden esnafa kaldırım işgali uyarısı
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte esnafı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Ayhan, Bilgin ve beraberindekiler, kaldırım işgalinin bir hak ihlali olduğunu anlatan broşürlerle esnafı uyararak, şehirdeki nizam ve intizam adına kaldırım işgali yapılmamasını istedi.
Ayhan, ziyarette yaptığı konuşmada, toplumsal yaşamın sağlıklı yürümesi açısından herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.
Belediyenin ceza yazmadan önce esnafı uyarmasının güzel bir uygulama olduğunu vurgulayan Ayhan, "İstişare kültürünün benimsenmesi ve odalarımızın bunu benimsemesi açısından önem arz etmektedir. Esnafımızın ürünlerini teşhir etmek açısından kaldırım işgali yapması bir kul hakkıdır. Cenabı Allah 'bana her şeyle gelin ancak kul hakkıyla gelmeyin' buyurmaktadır. Dolayısıyla kul hakkına riayet etmek bizim inancımızın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.
Bilgin ise esnafa bu konuda ceza yazmak istemediklerini aktararak, esnaftan hassasiyet göstermelerini beklediklerini belirtti.
Ziyarette yer alan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, kaldırım işgalinin önlenmesi adına esnaftan destek beklediklerini dile getirdi.
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