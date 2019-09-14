Sivas TSO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) – Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Toplantı, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, oda üyeleri ile sürekli bir arada olduklarını, onların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm için çalıştıklarını ifade etti.

Diyarbakır'da sivillere yönelik yapılan terör saldırısını da kınayan Eken, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, davetimiz üzerine Sivas'a gelerek üyelerimize, teşviklerin şuan ki durumu, eski ve yeni gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Çok verimli bir toplantı oldu. Artık Ankara'da teşviklerle ilgili birinci derecede bir muhatabımız var. Genel müdürümüzün, odamızın daveti ile gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü odamız öncülüğünde bu tür organizelerin yapılması hem Türkiye'deki diğer odalara örnek oluyor hem de ilimizde öncülük yaptığımızı bir kez daha herkese göstermiş oluyoruz."

Boş işleri bırakıp icraat yapmaları gerektiğini vurgulayan Eken, şöyle devam etti:

"69 meclis üyesiyiz ve bizleri üyeler seçti. 69 meclis üyesi sadece burada beraberiz. Onun dışında beraberliğimiz yok. Muhalefet, karşı grup benim böyle bir derdim yok. 15 aydır konuştuğumuz 3-4 konu var. Fuar kongre merkezi devri, solucan fabrikası niye kuruldu. Başka bir şey yok. 3-4 aydır başka konu da yok, önerileri sunalım farklı konular konuşalım. Oturduğun yerde ayda 1 gelip hesap sormak çok kolay. Üyelerinizi ziyaret ettiniz mi? Üyelerinizle toplantı yaptınız mı? Kahvaltı yaptınız mı? Bu toplantılara başkanı çağırdınız mı? Başkanı çağırın istişare edelim, sorunlar varsa çözelim. Boş işleri bırakıp icraat yapmamız gerekiyor. Üyelerimizin Sivas'ın sorun ve sıkıntıları için çalışmamız gerekiyor."

Oda olarak Sivas Kongresi'nin 100. yılında 5 önemli projeye imza attıklarını belirten Eken, etkinlikler kapsamında kendilerine destek olan Vali Salih Ayhan ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.