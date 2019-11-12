Sivas Valisi Ayhan Yıldızeli ilçesinde incelemede bulundu

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldızeli ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 1991 yılında teröristlerle girilen çatışma şehit olan Jandarma Er Kadir Ateşoğlu'nun ilçede bulunan baba ocağını ziyaret eden Vali Ayhan, şehidin ailesine Türk bayrağı hediye etti.

Yıldızeli ilçesi Atatürk Ortaokulu'na geçen Ayhan, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Okulun eğitim durumu hakkında bilgi alan Ayhan, eğitimcilerle de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.



Ardından Kavak köyü Zeki-Seyfi Şahin Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Ayhan, öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri geleceğe hazırlamanın en önemli görevleri olduğunu aktaran Ayhan, öğrencilerin başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Ayhan, köyde bir süre sohbet ettiği vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde bulunan Yıldızeli Yavu şantiyesini de ziyaret eden Vali Ayhan, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ayhan'a, ziyaretlerinin bir bölümünde AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de eşlik etti.