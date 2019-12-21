Sivas Valisi Ayhan'dan OSB'de firma ziyareti
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde et ve et ürünleri imalatı yapan bir firmayı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Sivas'ın birçok marka değeri olduğunu, bunlar arasında sucuk, pastırma ve kavurmanın da yer aldığını belirtti.
Sivas'ta birçok yayla olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Dolayısıyla hayvancılık açısından da iyi bir noktadayız. Bu kapsamda ilimiz et ve et ürünleri ile isim yapmıştır, iyi bir noktada olduğumuz da ortadadır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de birçok ilde sucuk ve pastırma üretildiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Sucuk denilince akla birkaç il geliyor ancak ilk akla gelen ilin Sivas olması gerekiyor. Çünkü Sivas'ımızın Kızılca köyünden dünyanın, ülkemizin dört bir tarafına pastırma, sucuk ustaları giderek, bilgilerini paylaşmışlar, bu ürünlerin markalaşmasını sağlamışlardır. Sucuğun, pastırmanın merkezi Sivas’ın Kızılca köyüdür. Dolayısıyla her şey kaynağında, yerinde güzeldir. Sucuk ve pastırmada Sivas, çok çok iyi bir noktadadır. Sivas'ın sucuğu ve pastırması Türkiye'de lezzeti, tadı, kıvamı ve organikliği ile bir numaradır. Bunu ispatlayabiliriz de."
-
Doblo ve Fiorino’da “en uzun gece” fırsatı
-
Lider Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız
-
Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Peker, güven tazeledi
-
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Red Bull sporcusu oldu
-
Sivas Valisi Ayhan'dan OSB'de firma ziyareti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.