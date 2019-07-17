Sivas Valisi Salih Ayhan'dan AA'ya ziyaret
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.
Vali Ayhan, ziyarette, AA'nın basın sektöründe önemli bir yerinin olduğunu söyledi.
Kente yapılan projeler hakkında da bilgi veren Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirtti. Kongrenin 100. yılı kapsamında Sivas'ın bir çok etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getiren Ayhan, 100 yıl önce ecdanın ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmak istediklerini vurguladı.
Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayhan'a Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarete Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da eşlik etti.
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