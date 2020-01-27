Sivas Valisi Salih Ayhan'dan “yardımlar suistimal edilmesin” uyarısı
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım faaliyetlerini AFAD ve Kızılay ile koordineli yürüttüklerini, nakdi yardım yapmak isteyenlerin bu kurumların ilgili banka hesabına para yatırabileceklerini söyledi.
Ayhan, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, Sivas'tan 93 kişilik arama kurtarma, sağlık ve teknik ekibin 25 araçla bölgeye sevk edildiğini, afet öncesi ve sonrası güzel bir koordinasyon yapıldığını ifade etti.
Yaşanan depremin ardından Sivas'ta da AFAD koordinesinde yardım kampanyası sürecini yönettiklerini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın duyarlılığına, hassasiyetine teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda milletimizin kenetlenmesi, yekvücut olması takdire şayandır. Özellikle nakdi yardım yapılması noktasında taleplerimizi iletiyoruz. Bu konuda AFAD ve Kızılayın hesap numaraları belli ve kamuoyuyla paylaşıldı. Kızılay bu minvalde Sivas'ta 250 bin lira civarında para topladı. Paşa Cami Vakfı bir miktar para topladı ve bunları AFAD ve Kızılay kanalıyla ulaştıracağız."
Gıda ve giysi anlamında bölgede bir ihtiyaç olmadığını aktaran Ayhan, battaniye, ısıtıcı ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
Yardım işini suistimal edenlerin ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Vali Ayhan, "Haberimiz olmadan ismimizi kullanarak para toplayanlar var. Kamuoyuyla bunu özellikle paylaşıyoruz, bizim bu minvalde telefon açıp da para istemek gibi bir şeyimiz yoktur. Buna lütfen itibar edilmesin." diye konuştu.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Valilikle iş birliği içerisinde yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.
Nakdi yardımları Kızılay hesabına aktardıklarını belirten Bilgin, ayni yardımları da AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştıracaklarını ifade etti.
Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar da bölgede battaniye, hijyen kolisi, çocuk maması ve çocuk bezi gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğunu, Kızılay hesabında toplanan nakdi yardımlarla bu ihtiyaçları gidereceklerini dile getirdi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise üyelerinin desteğiyle toplanan 2 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştıracaklarını ifade etti.
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Sivas Valisi Salih Ayhan'dan “yardımlar suistimal edilmesin” uyarısı
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