Sivas ve ilçelerinde 152 bin 271 dekar tarım arazisi sulandı
SİVAS (AA) – Sivas ve ilçelerinde 152 bin 271 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerinin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda Sivas'ta 1 Haziran 2019'da başlayan sulama sezonunun 10 Ekim'de tamamlandığını belirten Aydın, şöyle devam etti:
"2019 yılı sulama sezonunda Sivas ilimiz ve ilçelerimizde toplam 152 bin 271 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Sivas il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 152 bin 271 dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 340 milyon TL katkı sağlandı. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz."
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Sivas ve ilçelerinde 152 bin 271 dekar tarım arazisi sulandı
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