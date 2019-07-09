Sivas'ın 3 boyutlu kadastro modeli oluşturuldu
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü son sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, Sivas’ın 3 boyutlu kadastro modelini oluşturdu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Harita Mühendisliği Bölümü Kamu Ölçmeleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ercüment Ayazlı’nın danışmanlığında bitirme tezi olarak Sivas'ın 3 boyutlu kadastro modelini oluşturan öğrenciler, önemli bir çalışmaya imza attı.
Ayazlı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kasım ayında ilan edilen 3 boyutlu kadastroya altlık oluşturacak verilerin hazırlanmasıyla ilgili çalışma kapsamında son sınıf öğrencilerini bu teknolojiye adapte edebilmek adına böyle bir bitirme tezi ödevi verdiğini belirtti.
3 boyutlu kadastro konusunda ülkede ilk çalışmayı yaptığını ve yaklaşık 15 senedir bu konuda çalıştığını aktaran Ayazlı, şunları kaydetti:
"Özellikle kentle ilgili karar vericiler dediğimiz yerel yönetimler, planlayıcılar, üniversiteler ve kamu kurumları gibi kentin büyümesi, gelişimi, planlanmasıyla ilgili karar vericilerin de 3 boyutlu ihtiyaç duydukları bilgiler bu şekilde sağlanmış olacak. Örneğin planlamada bu tip çalışmalar yapılabiliyor. Trafik yönetiminde çok sık kullanılabiliyor. Afet yönetiminde, deprem, yangın gibi. Ticari yönünü de konuşmak gerekirse özellikle GSM operatörlerinin ihtiyaç duyduğu, vericilerin nasıl konumlandırılabileceği de sıklıkla kullanılan bir teknik.”
Ayazlı, yapılan çalışmanın aslında çok yüksek maliyetli olduğunu fakat kendilerinin açık kodlu yazılımlar kullanarak veya bazı yazılımların öğrenci lisansını ücretsiz kısa süreliğine temin ederek bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini aktardı.
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Sivas'ın 3 boyutlu kadastro modeli oluşturuldu
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