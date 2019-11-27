Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
SİVAS (AA) – Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolunun 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Yağış nedeniyle bölgede bulunan kara yolları ekipleri, kar temizleme çalışması yaptı.
Geminbeli Geçidi'ni kullanan sürücülerden Erdem Kılıç, kar yağışının bu yıl geç geldiğini ifade ederek, önceki yıllarda bu mevsimde bölgede yoğun kar olduğunu söyledi.
Geminbeli Geçidi'nde yaz ve kış mevsiminin ayrı bir güzelliğinin olduğunu aktaran Kılıç, "Doğal güzellikleriyle çevrili zirvede kar yağışı altında bu güzel anı ölümsüzleştiriyoruz." dedi.
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