Sivaslı lokantacılardan Sivasspor taraftarına yemek ücretlerinde indirim
SİVAS (AA) – Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas’ın gururu Demir Grup Sivasspor taraftarına destek olmak amacıyla maçın olduğu gün lokantalarda yüzde 20 indirim yapıldığını söyledi.
Beşir Köksal, yaptığı açıklamada, taraftara yüzde 20 indirim uygulayan Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazmi Yiğit ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Sivasspor'un başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Köksal, şunları kaydetti:
"Sivasspor takımımız ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlamakta ve başarısıyla ilimizin adını duyurmaktadır. Takımımızın Süper Lig'de göstermiş olduğu başarı ilimizi de hareketlendirmiş, esnafımıza da önemli katkılar sağlamıştır. Esnaf teşkilatı olarak taraftarımıza imkanlar dahilinde yardımcı oluyoruz. Lokantacılar esnaf odamız da maç günü lokantalarda indirim yaparak taraftara katkı sağlamıştır. Esnaflarımız Sivasspor'umuzun bayraklarını asmalı, maç günü gelen taraftarlara yardımcı olmalı ve müşteri memnuniyetine önem vermelidir. Lokantacılar odamızın başlatmış olduğu indirim kampanyasına diğer esnaflarımızın da destek vermesini bekliyoruz."
Köksal, Sivassporun her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirerek, başarıda emeği olan başta başkanı olmak üzere, yöneticilerine, teknik heyete, futbolculara teşekkür etti.
Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit ise taraftara destek olmak için yüzde 20 indirim yaptıklarını, bu indirim için lokantalarda yazı asıldığını belirtti.
-
Rönesans'tan Rusya'da ticari gayrimenkul satışı
-
Sivaslı lokantacılardan Sivasspor taraftarına yemek ücretlerinde indirim
-
Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması:
-
Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun Erciyes'te yapıldı
-
Karapınar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı
-
Yozgat'ta kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.