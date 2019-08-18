Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık durumu
SİVAS (AA) – Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Hatice Balaban, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kaleci Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Balaban, kaleci Samassa'nın hastaneye geldiğinde hem nörolojik durum hem de hayati fonksiyonlar açısından normal olduğunu söyledi.
Samassa'yı kısa bir dönem gözlem altında tuttuktan sonra gerekli bütün görüntüleme yöntemlerini uyguladıklarını dile getiren Balaban, şunları kaydetti:
"Beyin tomografisinde, göğüs ve karın değerlendirmelerinde hiçbir patoloji saptanmadı. Şu anda da durumu gayet iyi, bütün vital bulguları, nörolojik durumu stabil ama hastamızı yine 24 saat gözlem altında tutacağız. Bir problem çıkacağını düşünmüyoruz fakat sıkı denetim altında bulunması onun sağlığı açısından önemli. Önerilen de budur. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz."
Öte yandan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı kulüp yöneticileri, Samassa'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
-
Maçın ardından
-
Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık durumu
-
54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreş Şampiyonası
-
Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
-
Konya'da babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiası
-
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.