Sivasspor'da kupa mesaisi başladı
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 31 Ekim Perşembe günü TFF 2. Lig temsilcisi Başkent Akademi'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın annesinin rahatsızlığından dolayı İstanbul'da bulunması nedeniyle yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Ligde Antalyaspor ile dün oynanan müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana, izinli olan Fernando Andrade ile sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka, Isaac Cofie ve Abdou Razack Traore katılmadı.
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 31 Ekim Perşembe günü saat 13.45'te OSTİM Stadı'nda Başkent Akademi ile karşılaşacak.
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