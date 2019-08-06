Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları
SİVAS (AA) – Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz devam eden transfer çalışmalarını değerlendirerek,"Artık yabancı oyuncuların şunu bilmesi lazım, eskiden Katar öncesi bir durak olan Süper Lig'imiz artık o durumda değil. Daha ayakları yere basan kendi bütçesinde kalmaya çalışan bir lig, gelirler daraldı." dedi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Demir Grup ve Marmara Grup ile 1 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Demir ve Marmara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Bağce katıldı.
İmza töreninde konuşan Otyakmaz, "Sivasspor'a son iki sezonda olduğu gibi yine bu sezon da sponsorluk anlaşmasını devam ettirecek olan Demir Grup ile sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Marmara Grup da Sivasspor'a sponsor olacak." ifadelerini kullandı.
Sponsor firmaların yönetim kurulu başkanları Hamit Demir ile Mehmet Akif Bağce de yapılan anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmaları imzalandı.
İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Otyakmaz, transferdeki son durumu değerlendirdi.
Transferlerin devam ettiğini belirten Başkan Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Şu anda bir stoper, 10 numara ve sağ açık mevkisinde oynayacak üç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Biri perşembe günü burada olacak. Öbürü de her an gelebilir. Daha sonra Fenerbahçe maçını oynandıktan sonra hocamızın eksik gördüğü bölgelere de transfer yapmayı düşünüyoruz. Bu sene biraz transferde geç kaldığımız yazılıp çiziliyor ama bildiğiniz gibi geçen sezon çok fazla sözleşmesi sona eren oyuncumuz vardı. Yeni gelecek teknik heyete yeni takımını kurması amacıyla ihtiyacımız olan oyunculara henüz sözleşme teklif etmedik. Yeni teknik direktörümüz geldikten sonra da isteği doğrultusunda transferleri yapmaya çalıştık."
Süper Lig artık Katar öncesi bir durak olmadığını aktaran Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kulüplerin yayıncı kuruluş ile yaşadığı problemler vardı. Ne olacağı tam belli değildi. Lig biter bitmez transfer çalışmasına başlamış olmamıza rağmen yapmış olduğumuz çalışmalarda çok fazla transfer gerçekleştiremedik. Çünkü fiyatlar çok yüksekti. Artık yabancı oyuncuların şunu bilmesi lazım, eskiden Katar öncesi bir durak olan Süper Lig'imiz artık o durumda değil. Daha ayakları yere basan kendi bütçesinde kalmaya çalışan bir lig. Gelirler daraldı, birçok kulübün borçları olduğu düşünülürse bundan sonraları öyle çok yüksek paralara transfer yapılacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla haziran ayını bu tür görüşmelerle harcadık. Temmuz ayında gerekli ihtiyacımız olan mevkilere yapılan 5-6 transferle her ne kadar hocamıza çalışacak sayıda bir oyuncu transfer etmemiş olsak da başarılı geçen bir kamp dönemiyle şu anki durumumuza geldik. Bundan sonra yapacağımız takviyelerle takımımız ideal halini alacaktır."
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