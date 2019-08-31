Sivasspor'da sponsorluk anlaşması

SİVAS (AA) – Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon şort sponsoru olan Halıca firması ile 2019-2020 sezonu için forma kolu sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübe verdiği desteklerinden dolayı Halıca firmasına teşekkür ederek, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise firmaya teşekkürlerini sunarak, "Demir Grup Sivasspor hepimizin ortak değeri. Sivas'ın markası ve göz bebeği. İl dışında kazanıp da memleketinin takımına destek verilmesini çok anlamlı buluyorum. Birçok firmaya da örnek olmasını temenni ediyorum. Bu kulüp bizim vitrinimiz." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezona iyi başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi başlayan şeyin sonu da iyi olur. Takımımızın başarıya ulaşması için tüm Sivaslılar tarafından desteklenmesi lazım. Kendi memleketinin takımına vermiş oldukları desteklerden dolayı Halıca firmasına ve başkan Hulusi Karakuş'a teşekkür ederiz. Geçtiğimiz yıl verdikleri desteğe bu sene de devam ediyor. İnşallah desteğini arttırarak devam ettirecektir."

Halıca Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Karakuş ise yeni sezonun Demir Grup Sivasspor için güzel geçmesini ve sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı ve forma ile basın mensuplarına poz verildi.