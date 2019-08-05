Sivasspor'da transfer
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, iki yıldır yakından takip ettiği Partizan'ın genç orta saha oyuncusu Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Djerlek, Sivas'a gelerek takımla çalışmalara katıldı.
Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki futbolcu, OFK Belgrad altyapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a transfer olan Armin Djerlek, Sırbistan'ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösteriliyor.
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