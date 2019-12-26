Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan: “Göztepe maçı final olacak”
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü sahalarında Göztepe ile oynayacakları karşılaşmayı final olarak gördüklerini söyledi.
Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ilk yarının son haftasında Göztepe ile final niteliğinde bir maça çıkacaklarını belirtti.
"Göztepe maçı bizim için final olacak." diyen 31 yaşındaki oyuncu, saha ve seyirci avantajını kullanarak karşılaşmayı kazanmak istediklerini ifade etti.
Son haftalarda taraftar desteğini arkalarına aldıklarını ve bu durumun takıma olumlu yönde yansıdığına dikkati çeken Hakan Arslan, "Bu avantajı kullanarak, sahadan mutlak 3 puanla çıkmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Sivasspor'un ligde lider durumda bulunduğunu anımsatan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını tebrik etti.
Göztepe karşılaşmasının sezonun ilk devresini taçlandırma maçı olduğunu ifade eden Hakan Arslan, 3 puanı alıp iyi bir şekilde ikinci yarıya odaklanacaklarını söyledi.
Hakan, takım olarak bu sezon üst seviyede bir performans gösterdiklerini belirtti.
– "İkinci yarı çok zorlu geçecek"
Ligde, Göztepe maçını kazanmaları halinde şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edeceklerini aktaran Hakan, şunları kaydetti:
"Sezona başlarken üst sıralarda bitireceğiz diye hep kendi kendimizi motive ediyorduk. Zaten Rıza hocanın takımları hep ligin ilk 6'sı içerisinde olur, bu bilinçle hazırlanıyorduk. Beynimizin bir köşesinde bu vardı. İlerleyen haftalarda seri galibiyetler geldiği zaman neden olmasın düşüncesine girdik. Çünkü öncelikle bizim inanmamız lazım, daha sonra taraftarımızı inandırmamız lazımdı. Öncelikle kendimiz inandık, seri galibiyetler yakaladık. 'Neden olmasın' sorusu akıllara geldi. Taraftarın, yönetimin ve kamuoyunun desteğini alınca bu denli bu düşünce oluştu. Aslında her şey birbiri arkasına sıralı geldi. Şu anda iyi bir avantaj yakaladık. Artık hedefimiz şampiyonluk. İkinci yarı çok zorlu geçecek. "
Göztepe maçını kazandıkları takdirde puan olarak da ligin ikinci yarısına avantajlı başlayacaklarını dile getiren Hakan Arslan, "Biz de bunu düşünüyoruz, bunu başarabiliriz. Daha önce Bursaspor başardı, biz de neden olmasın diye düşünüyoruz. Herkesin bir hedefi var. Milli takımda, büyük takımlarda ve yurt dışında oynamak isteyen oyuncularımız var. Bu da ister istemez başarıyı da yükseltiyor. Bu sezon üst sıralarda olacağımızdan eminim, şampiyonluk için bekleyip göreceğiz." açıklamasında bulundu.
– Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Fernando, Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka katılmadı.
Öte yandan İhsan Katurman Anaokulunun öğretmen ve öğrencileri, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Rıza Çalımbay ve takım kaptanı Ziya Erdal'a çiçek takdim etti.
-
İTO, 2020'yi yerli teknoloji ve milli üretime yatırımda seferberlik yılı ilan etti
-
Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan: “Göztepe maçı final olacak”
-
Oppo 2020'de Türkiye'ye yatırımlarını sürdürecek
-
ATSO) ve Ticaret Borsası üyelerinin ortak meclis toplantısı
-
Türkiye PISA sonuçlarına göre eğitimde atağa kalktı
-
Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.