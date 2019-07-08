Sivasspor'un Bolu kampı
BOLU (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Sivas ekibi, pas ile 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.
Sivassporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı düz koşuyla tamamladı.
Antrenmanda, bedelli askerlik hizmetini tamamlayarak takıma dönen Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ali Şaşal Vural ve Muammer Yıldırım da yer aldı.
– Appindangoye: "Kendimi kanıtlamalıyım"
Ümraniyespor'dan transfer edilen Gabonlu stoper Aaron Appindangoye, antrenman sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.
Yeni takımıyla Süper Lig'de mücadele edeceğine dikkati çeken Appindangoye, "Öncelikle kendimi kanıtlamalıyım ki ilk 11'de yer alabileyim. Hedefim ilk 11'de olmak, güzel oyun sergilemek ve performansımı yükseltmek. Sonra başka yerlere de gidebilirim." ifadelerini kullandı.
Appindangoye, takım arkadaşlarına alıştığını ve onları ailesi gibi gördüğünü sözlerine ekledi.
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Sivasspor'un Bolu kampı
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