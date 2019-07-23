Sivasspor'un Hollanda kampı başladı
SİVAS (AA) – Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Hollanda kampı başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Gerede ilçesinde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.
Sivasspor burada günde yapacağı çift antrenmanla hazırlarını sürdürecek. Sivasspor'da uzun süredir sakatlığı bulunan golcü oyuncu Hugo Vieira ile yeni transfer Isaac Cofie da kampa katıldı. Hollanda kampını 31 Temmuz'a kadar devam ettirecek olan Sivas temsilcisi burada 2 hazırlık maçı yapacak.
Kırmızı-beyazlılar, yarın Vitesse, 29 Temmuz Pazartesi Ajax ile karşılaşacak.
Hollanda kampının ardından 2 gün izin yapacak olan kırmızı-beyazlılar, 3 Ağustos'ta Sivas'ta yeniden topbaşı yapacak.
Sivasspor, ligin ilk haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.
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