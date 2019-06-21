Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi
SİVAS (AA) – Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, M.A. yönetimindeki otomobil Sivas-Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü girişinde durduruldu.
Otomobilde narkotik köpeği "Ares"in de katılımıyla arama yapıldı.
Aramada, araca gizlenmiş 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan M.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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