Sivas'ta 8. Geleneksel Eğriçimen Yaylası Kış Festivali düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 8. Geleneksel Eğriçimen Yaylası Kış Festivali düzenlendi.
İlçeye yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda düzenlenen festivale ilçe sakinlerinin yanı sıra otobüslerle İstanbul'dan gelen çok sayıda kişi katıldı.
Kar üzerinde davul zurna eşliğinde halay çeken katılımcılar, kızakla kayarak gönüllerince eğlendi.
Koyulhisar Dernekler Federasyonu Başkanı Müslim Çandır, festivalin geleneksel hale geldiğini söyledi.
Eğriçimen Yaylası'nın Koyulhisar'ın şirin yaylalarından birisi olduğunu belirten Çandır, "Yaylamızın yazı başka, kışı bir bambaşka. Anlatılmaz yaşanır ve herkesi bu güzel yaylamıza davet ediyoruz." dedi.
İstanbul'dan gelen Koyulhisarlıların yanı sıra ilçe halkının da bu sevince ortak olduğunu dile getiren Çandır, festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti.
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