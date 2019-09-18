Sivas'ta Ahilik Haftası kutlandı

SİVAS (AA) – Sivas'ta Ahilik Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Etkinlikler kapsamında ilk olarak Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde toplanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, oda başkanları ve üyeler, Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Ardından Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı konser verdi.



Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ahilik kavramının Türk tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Osmanlı ve Selçuklu'nun esnaflık kültürünün özünde, birlik ve beraberliği sağlamada, ekonomik hayatı yönlendirmede ve denetlemede Ahiliğin çok özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Ayhan, "Ahilik kültürünün dünden bugüne devam etmesi lazım. Bugünlerde bu teşkilatlar, odalar varsa bunun altındaki temel misyon Ahilik kültürünün varlığıyla ifade edilebilmektedir." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Ahilik teşkilatının Türk İslam medeniyetinin önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Ahiliğin Anadolu'da doğan ve içerisinde barındırdığı evrensel değerlerle tüm dünyaya yayılan bir kültür anlayışı olduğunu ifade eden Bilgin, ahiliğin modern dünyada kabul gören ticaretin olmazsa olmazları arasında sayıldığını dile getirdi.

Bilgin, Sivas'ın kısa sürede el sanatları satış mağazasına kavuşacağının da müjdesini verdi.

Kutlamalar, halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Daha sonra "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı" seçilenlere belgeleri verildi.

Esnaflığa yeni başlayanlara "Ahi yemini" ettirilmesinin ardından Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odasından gelen ekip tarafından "şet kuşanma" töreni sergilendi. Ahilikte, kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma ilgiyle izlendi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e de "Yılın Ahilik Onur Ödülü" verildi

Kutlamaların sonunda vatandaşlara Ahi pilavı ve helvası ikram edildi.