Sivas'ta anaokulu öğrencilerine “Korkma Köpeği Anla” eğitimi verildi
SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçkaya, anaokulu öğrencilerine "Korkma Köpeği Anla" eğitimi verdi.
Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen eğitimde, sokak köpeklerine nasıl yaklaşılması gerektiği anlatıldı, köpek saldırısı durumunda en önemli model olan "ağaç olma" hakkında bilgi verildi.
Koçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Veteriner Fakültesi öğrencileri ve Veteriner Fakültesi Öğrenci Kulübü tarafından uygulanan, Sivas Veteriner Hekimler Odası'nın sürprizleriyle katkıda bulunduğu 'Korkma Köpeği Anla' eğitim programını yoğun ilgi nedeniyle bu yıl da gerçekleştirmekteyiz." dedi.
Eğitim programında kreş ve anaokulu çocuklarına sokak köpeklerine nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda ve "ağaç olma" modeli hakkında bilgiler verdiklerini anlatan Koçkaya, "Etkinliğimizde yapılan skeçlerle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor." diye konuştu.
Koçkaya, eğitimde çocuklara hayvan sevgisinin de aşılandığını söyledi.
Eğitim programına Sivas Veteriner Hekimler Odası'nın çocuklara boyama kitabı hediye ederek katkıda bulunduğunu dile getiren Koçkaya, bunun çocuklarda eğitimin daha da pekişmesini sağladığını sözlerine ekledi.
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Sivas'ta anaokulu öğrencilerine “Korkma Köpeği Anla” eğitimi verildi
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