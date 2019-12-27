Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas’ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yüksel Gümüşbaş (48) idaresindeki 60 KY 654 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolu Yenikarahisar köyü yakınlarında zemindeki buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile aynı araçta bulunan Pınar (35), Yusuf (12), Zehra (8), Zeynep (3), Muhammet Gümüşbaş (2), Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
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