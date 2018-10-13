Sivas'ta “Eğitim Paydaşları Çalıştayı” başladı
SİVAS (AA) – Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesi için "Eğitim Paydaşları Çalıştayı" düzenlendi.
Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, eğitim öğretim faaliyetlerinin her kademesinde görev alan paydaşlarla, okul veli işbirliği, sosyal kültürel faaliyetler, okul güvenliği, taşıma hizmetleri, kantin hijyen, akademik başarı gibi konulardaki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, çalıştayda yaptığı konuşmada, çalıştayın kapsam ve amacı hakkında bilgi verdi.
Bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesinin temelini eğitimin oluşturduğunu vurgulayan Savaşçı, "Eğitim birey ve toplumun gelişmesine katkı sağlayan milli ve manevi değerleri nesilden nesil aktaran oldukça önemli bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için öğretmen, öğrenci, veli ve idareciler başta olmak üzere toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düşmektedir." diye konuştu.
Savaşçı, çalıştayda eğitim öğretim durumunu masaya yatırarak var olan problemlere çözüm önerileri getireceklerini belirterek, "Tüm paydaşların fikrine müracaat ederek şehrimizin eğitimde daha ileri seviyeye taşıyacak, yeni projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlayacağız. Çalıştay içerisinde tespit edilen problemlerle ilgili çözüm önerileri getireceğiz ve çalıştay raporunu hem kamuoyuna hem de ilgili makamlara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Ayhan Bülbül, Dursun Yıldırım, Halil Kurt, şube müdürleri, okul müdür ve müdür yardımcıları, öğretmenler, kantin sorumluları, servis sorumluları, yardımcı personel, okul aile birliği temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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