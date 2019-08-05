Sivas'ta “Gardaşlık Festivali” başladı

SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" başladı.

Festivalin ilk gününde, "Kanım sana feda gardaşım" sloganıyla Türk Kızılayı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Gan Gardaşım" standında, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü kan bağışında bulundu.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, "Kongremizin 100. yılında tüm kurumlarımızla güzel bir çalışma yaptık. Sivas'ın özü olan sazını, sözünü, anlayışını, felsefesini, kök damarlarını besleyen o değerleri gün yüzüne çıkartalım istedik." dedi.

Festivalle sanal ortamda başlatılan "Dünya Sivaslılar Günü"ne destek olmayı amaçladıklarını dile getiren Ayhan, güzel etkinliklerle geçmişi yad edeceklerini kaydetti.

Ayhan, ilk olarak "Kanım sana feda gardaşım" sloganıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, "İnşallah, 2 gün boyunca insanların unutamayacağı etkinlik yapacağız. Sivas dışında yaşayan hemşehrilerimizden bundan sonra tatillerini 5-6 Ağustos'a göre ayarlamalarını istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de sanal ortamda 3 yıl önce başlatılan "Dünya Sivaslılar Günü"nü festivalle daha da canlandırdıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şunları kaydetti:

"Festivali, Sayın Valimiz ile kurumsallaştırmak, Sivas'ın tanıtımına katkı sağlamak, gardaşlık kültürünü hakim kılmak adına düzenliyoruz. İnanıyorum ki ilkini başlattığımız bu proje, geleneksel hale gelerek Sivas'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Bugün şehrimizde her alanda önemli gelişmeleri hep birlikte yaşıyoruz. Sivas dendiği zaman akla turizm geliyor, kültür geliyor, tarih geliyor."

Ayhan ve beraberindekiler, kan bağışının ardından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde oluşturulan "Eski Sivas Fotoğrafları" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Buruciye Medresesi bahçesinde halk oyunları ekibi yöresel oyunlar sundu.

Festivalin akşamki bölümünde, "Gardaşlık yürüyüşü" düzenlenecek, 1058 kişi "Sivas Ağırlaması Halayı" çekecek.