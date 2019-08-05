Sivas'ta “Gardaşlık Festivali”

SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali"nde 1058 kişi davul zurna eşliğinde "Sivas Ağırlaması Halayı" çekti.

Valilik, belediye ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında "Gardaşlık Yürüyüşü" yapıldı.

Tren Garı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş sırasında Sivas Belediyesi tarafından 58 pare top atışı yapıldı.

Yürüyüşün ardından meydanda toplanan 1058 kişi, davul zurna eşliğinde "Sivas Ağırlaması Halayı" çekti.

Halay çekenlere Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Daha sonra da meydanda toplanan vatandaşlar Sivas yöresine ait halaylar çekerek eğlendi.

Vali Ayhan, Sivas'ın bugün çok güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sivas'ın güzelliği, derinliği, felsefesi, kültürü olağanüstü. Biz bunu ortaya çıkardığımızda milletimiz de bunu fark ediyor ve anlıyor. Kongremizin 100'üncü yılı o kadar anlamlı oldu ki Sivas kendisini yeniden keşfetti. Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı bu güzel şehre bu ülkenin çok ihtiyacı var."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Hep birlikte Sivas olarak bir ve beraber olduğumuz zaman inanıyorum ki bu güzel organizasyonlar gelecek yıllarda kurumsallaşarak devam edecektir." diye konuştu.