Sivas'ta HES kanalının patlaması
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlamasıyla ilgili adli ve idari yönden inceleme başlatıldığını söyledi.
Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ucuz atlatıldığını belirterek, "Büyük bir olayı, faciayı ucuz atlattık. Devletimizin kurumlarının hızlı refleksi ve olaya müdahale kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle ucuz atlattık, can kaybı olmadı." dedi.
D-100 kara yolunda araçların çekildiğini ve trafik akışının normale döndüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Burada sabotaj var mı, teknik nedenlerle mi, doğal afet mi? Şu an arkadaşlar çalışıyor. Olay adli ve idari yönden incelenmektedir. Bana sosyal medyadan bu hatla ilgili yoğun şekilde şikayet gelmeye başladı. Burada denetimsizlik olduğuna dair. Bunun üzerine ciddiyetle gideceğiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Gece orada onlarca yüzlerce kamu görevlisi seferber oldu. Dolayısıyla basit bir tedbirsizlik mi var, dikkatsizlik mi var, vurdumduymazlık mı var bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız teknik olarak çalışıyorlar."
Ayhan, Plaka Tanıma Sistemi sayesinde o saatte kara yolundan geçen araçların tespit edildiğini ve sürücülerine ulaşıldığını anlatarak, "Bütün sürücülere ulaşıldı. O arkadaşlarımız da devletimize minnetlerini ilettiler, teşekkür ettiler. İlk ihbarda 3 araç geldi ama 2 araç ortaya çıktı. O araçlar da kurtarıldı. Hiçbir araç kalmadı." diye konuştu.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen iki araç suya kapılmış, kurtarılan 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
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