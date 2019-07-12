Sivas'ta heyelan
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde meydana gelen heyelan nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Abdullah Çakır ve Durduya Çakır'a ait Tatar köyü Katırcı Mahallesi'ndeki evlere 15 metre mesafede toprak kaydı.
Evler tedbir amaçlı boşaltıldı, ev sahipleri konteynerlere yerleştirildi.
Köy muhtarı Fatih Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde etkili olan yağışların ardından Katırcı Mahallesi'nde derin çatlaklar oluştuğunu ve heyelan olduğunu söyledi.
Heyelanın yerleşim yerlerine çok yakın bir yerde meydana geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Heyelanın ardından durumu Suşehri Kaymakamlığı ile paylaştık. Yapılan incelemede heyelan bölgesinde bulunan 4 kişilik ailesiyle yaşayan Abdullah Çakır ve tek başına yaşayan Durduya Çakır'ın ikamet ettiği evlerin risk taşıdığı kanaatine varıldı. Bu nedenle ailelerimiz evlerinden çıkartılarak İl Afet Müdürlüğünden gönderilen konteynerlere yerleştirildi."
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